Giulia Costa diz que ainda não se aceita nem se ama 100% e que esta 'trabalhando nisso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giulia Costa, 20, fez um desabafo nas redes sociais sobre as dificuldades quem tem em aceitar seu corpo da forma como ele é. Filha dos atores Flávia Alessandra e Marcos Paulo (1951-2012), a atriz disse que ainda não se aceita nem se ama 100%.

"A gente fala de se aceitar e de se amar. Eu falo também porque acho muito importante e necessário, realmente. Mas é muito difícil na prática. Às vezes eu falo e posto essas coisas, que acabei de postar, por exemplo, claramente não demonstrando meu amor próprio, pelo contrário, falando mal e julgando meu corpo", disse a atriz, que estreou na TV em "Malhação", em 2015.

"As pessoas falam: 'Ai Julia que contraditório..' Para explicar que não é contraditório. Eu posto para vocês sobre autoaceitação sobre amor próprio tudo isso....Acho necessário e muito importante, mas eu também estou trabalhando nisso. Tenho só 20 anos. Estou trabalhando em um constante trabalho e exercício de chegar nesse nível, mas eu realmente ainda não me aceito 100% e não me amo 100%, infelizmente", acrescentou.

Ela disse ainda que sabe que sua declaração pode parecer contraditória, mas destaca que não é. "Porque da mesma forma que eu estou tentando me ajudar e evoluir, quero ajudar vocês a evoluírem e se ajudarem e serem melhores com vocês mesmos. Eu sou muito nova também, e esse é um trabalho difícil e que leva tempo. Fica mais difícil ainda nesse mundo em que a gente vive de rede social, de pessoas ditando a verdade, ditando uma beleza ideal, de uma beleza perfeita, que na verdade não existe."