Gianecchini ganha na Justiça R$ 40 mil de empresa para a qual fez presença VIP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inoar Cosméticos terá que pagar R$ 40 mil de multa, com juros e correção monetária a Reynaldo Gianecchini, 47. O ator venceu o processo, ao qual não cabe mais recursos, por alegar diversas dificuldades para cumprir presença VIP que havia acordado com a empresa.

De acordo com o Notícias na TV, o artista procurou à Justiça porque a marca de produtos de beleza havia descumprido o horário combinado para o compromisso no estande da Beauty Fair, que seria das 10h45 às 11h45 do dia 9 de setembro de 2013. Além disso, um carro deveria buscar Gianecchini em casa às 10h daquele dia, mas o veículo o pegou apenas às 11h05, o que fez com que ele chegasse ao evento às 13h15. Por conta do atraso, o ator teve que remanejar outros compromissos.

A defesa de Gianecchini alegou ainda que o deslocamento deveria ter sido realizado em um veículo de luxo, com ar-condicionado e motorista exclusivamente para ele e um acompanhante. Porém, "terceiros estranhos ao contrato não autorizados" pelo ator também estavam no carro.

Além de a multa, Rodrigo Galvão Medina, da 9ª Vara Cível de São Paulo, juiz responsável pela decisão, determinou que a Inoar deve pagar custas processuais e honorários. Agora, cabe a Gianecchini aguardar que a empresa pague o que é devido.