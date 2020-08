George Clooney e Amal Alamuddin doam R$ 542 mil para instituições de caridade no Líbano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - George Clooney, 59, e sua mulher, Amal Alamuddin, 42, doaram US$ 100 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 542 mil, para instituições de caridade libanesas. O gesto ocorreu após a grande explosão ocorrida na região portuária de Beirute na terça-feira (4).

Em uma declaração obtida pela revista People, o casal disse que esperava contribuir com a comunidade libanesa que foi devastada com a tragédia que matou até o momento 135 pessoas e feriu ao menos 5.000 pessoas. A explosão foi sentida a 150 milhas de distância e causou grandes danos, destruindo prédios, shoppings e quarteirões inteiros da cidade.

"Nós dois estamos profundamente preocupados com o povo de Beirute e a devastação que eles enfrentaram nos últimos dias", diz o comunicado. "Três organizações de caridade que encontramos estão fornecendo ajuda essencial no terreno: a Cruz Vermelha Libanesa, o Impact Lebanon e Baytna Baytak. Doaremos US$ 100 mil para essas instituições de caridade e esperamos que outras pessoas ajudem da maneira que puderem", finalizou a nota.

Advogada especializada em direitos humanos, Alamuddin nasceu em Beirute. Sua família deixou o Líbano quando ela tinha dois anos de idade durante a Guerra Civil Libanesa e se mudou para a Inglaterra, onde ela estudou na Universidade de Oxford.

Clooney a conheceu em 2013 e eles se casaram em abril de 2014, em Veneza, na Itália. Em junho de 2017, Alamuddin deu à luz casal de gêmeos, que receberam os nomes de Ella e Alexander.