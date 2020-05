Gabi Martins diz que já compôs dez músicas pós-BBB e promete lançar disco

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-participante do BBB 20, a cantora Gabi Martins, 23, já está com trabalho engatilhado mesmo que de casa. Após sair de um confinamento e entrar em outro por causa da Covid-19, ela revela que já tem escrito algumas canções.

"Já compus mais de dez músicas após sair do confinamento. Tudo sertanejo. Tem umas românticas, umas de sofrência. Vou lançar um EP [disco de até seis faixas] nessa quarentena", contou a cantora em live com Sabrina Sato.

A ex-competidora do BBB 20 também promete uma live musical para o próximo dia 30 de maio. Na primeira delas, Gabi deu uma cutucada em Guilherme Napolitano, com quem viveu breve romance na competição da Globo, até ele se envolver em uma polêmica ao quase beijar Bianca Andrade.

Na live do dia 10 de abril, em um determinado momento, ao cantar a música "Ciumeira", de Marília Mendonça, cutucou Gui. "Essa música me representa. É chifre que não acaba mais", falou.

Agora longe do BBB 20, Gabi Martins diz ter o sonho de cantar com gente famosa e fazer parcerias com Luan Santana, Maiara e Maraisa, Marília Mendonça e a dupla Jorge e Mateus. "E eu também queria ter uma música minha na boca do povo", disse.