Gabi Martins cutuca Guilherme ao cantar música de Marília Mendonça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-participante do BBB 20, Gabi Martins fez um show em formato de live na noite desta sexta-feira (10). E em um determinado momento, ao cantar a música "Ciumeira", de Marília Mendonça, cutucou o namorado de confinamento, Guilherme Napolitano.

"Essa música me representa. É chifre que não acaba mais", falou.

No reality ela ficou enciumada com a aproximação de Bianca com Guilherme. Aparentemente, a modelo queria beijar o rapaz. O relacionamento, desde então, nunca mais foi o mesmo.

Ambos ainda não chegaram a conversar nem a pontuar se querem ou não manter a relação fora da casa.

Pelo contrário. Parece que o clima entre eles azedou. Na casa Gabi acreditava que havia uma atração maior entre ele e Bianca e que não era apenas amizade. Para ela, a aproximação de Bianca durante uma festa foi a gota d'água para que o que sentia viesse à tona. E a saída de Bianca a fez remoer todas essas situações.

Guilherme, após a sua saída, também apagou as fotos com Gabi de suas redes sociais.

Na live, Gabi ainda disse que neste sábado (11) disponibilizará nas plataformas uma música composta por ela de nome "Coração Ansioso." A canção, segundo ela, é baseada em um relacionamento que teve que não deu certo. "Ele já tinha outra e eu só ficava observando."