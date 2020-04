Funkeiro MC Dumel é internado na UTI em hospital na BA após sintomas do novo coronavírus

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro MC Dumel, 28, foi internado na UTI de um hospital de Lauro de Freitas, na Bahia, após apresentar sintomas do novo coronavírus. Sua mulher, Andreza Bacellar, 22, também apresenta sintomas da doença, após os dois retornarem de uma viagem ao Rio de Janeiro.

Após os primeiros sinais da doença, o casal preferiu fazer isolamento em casa. Cinco dias depois, no entanto, Diego Alberto Silveira Santos, conhecido como MC Dumel começou a sentir falta de ar, além de febre alta. Com isso, ele foi encaminhado ao Hospital Geral Menandro de Faria.

Andreza afirmou à reportagem que os dois deverão ser transferidos ao Hospital Couto Maia, em Salvador. Segundo ela, MC Dumel não tinha nenhuma doença preexistente, como hipertensão ou diabetes. O resultado dos exames que confirmaram se eles têm Covid-19, devem ficar prontos em 48 horas.

Vários famosos já foram diagnosticados com o novo coronavírus. Entre as pessoas que já estão curadas da doença estão a atriz Fernanda Paes Leme, 36, e os cantores Di Ferrero, 34, e Preta Gil, 45. No exterior, a doença já foi detectada nos atores Tom Hanks, 63, e Idris Elba, 47, e no tenor espanhol Placido Domingo, 79.