'Fui errada e preciso melhorar', diz Marília Mendonça ao se desculpar após fala transfóbica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Marília Mendonça, 25, teve de ir às redes sociais na manhã desta segunda-feira (10) para pedir desculpas por um comentário rotulado como transfóbico por parte dos seguidores. Em sua live no último sábado (8), ela fez uma piada sobre a ida de um colega músico a uma boate gay.

Na ocasião, deu a entender que ele teria ido se encontrar com um possível travesti. "Ele disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber", disse ela para a risada da banda toda. "Era mulher mesmo", respondeu o músico que teria ido ao local.

No Twitter, Marília se desculpou. "Pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. Mil perdões. De todo o coração. Aprenderei com meus erros. Não me justificarei", escreveu ela que não vai mais comentar o tema.

Na internet, muita gente se sentiu ofendido com o comentário. "Marília Mendonça sendo transfóbica. Se o conhecido dela foi e beijou uma trans, fez muito bem", disse um seguidor. "Até quando o ato de se relacionar com uma trans vai ser piada?", indagou outro.