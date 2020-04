'Fora Gizelly', tuíta Mark Hamill, o Luke Skywalker, sobre paredão do BBB 20

Wilson Lima, o governador do lockdown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mark Hamill, 68, o responsável por interpretar Luke Skywalker nos filmes de Star Wars, chegou aos assuntos mais falados entre os brasileiros no Twitter após tuitar a hashtag "Fora Gizelly", em referência à sister que está atualmente emparedada no Big Brother Brasil 20.

"Luke Skywalker soube discernir o bem do mal antes. Não podemos ignorar sua opinião tendo em vista o que ele fez pela galáxia", brincou um dos internautas, em resposta. O perfil de Babu no Twitter também respondeu ao tuíte do ator: "Muito obrigada pelo seu apoio".

A mensagem de Mark Hamill, no entanto, parece ter sido publicada a pedido de um de seus fãs na rede social. O tuíte do ator é uma resposta a um outro tuíte, que não pode mais ser visto, uma vez que o usuário que o publicou limitou o acesso à sua conta somente aos seus seguidores.

Gizelly enfrenta o paredão com Babu e Mari. Enquanto Mari foi a indicada pela líder Manu, Gizelly e Babu foram os mais votados pela casa. Um deles sai nesta terça-feira (14).

A Globo resolveu prorrogar a final do BBB 20 para o dia 27 de abril, ao vivo. Até então, o reality seria encerrado no dia 23. O motivo, de acordo com a emissora, foi uma avaliação criteriosa realizada nos últimos dias que levou à conclusão de que seria possível que a equipe e todos os envolvidos seguissem trabalhando por mais quatro dias em segurança.

A dinâmica dos próximos paredões e detalhes do que vai acontecer serão conhecidos nos próximos dias no BBB 20 por Tiago Leifert.