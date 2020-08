Flip promove ciclo de debates virtuais sobre Elizabeth Bishop

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Programada para acontecer em novembro, a Flip promove a partir desta segunda-feira (10) um ciclo de discussão sobre a autora homenageada da próxima edição, a americana Elizabeth Bishop -a primeira estrangeira a ocupar o posto de protagonista da feira literária, que tem curadoria de Fernanda Diamant.

Feito em parceria com o Sesc, o tradicional ciclo acontece virtualmente este ano, por causa da pandemia, e reúne escritores, críticos, tradutores e artistas para destrinchar a obra da poeta em nove encontros, sempre às 18h30.

O primeiro deles, nesta segunda, reúne o americano Lloyd Schwartz, que foi amigo de Bishop e organizou livros dela após sua morte, e o brasileiro Paulo Henriques Britto, principal tradutor da obra da poeta por aqui.

Na terça-feira (11) conversam a escritora Marilene Felinto, colunista da Folha que fez uma série de reportagens sobre Bishop nos anos 1990, e Alice Sant'Anna, que edita a obra da poeta na Companhia das Letras.

Os encontros continuam na quinta (13), com as tradutoras Stephanie Borges e Flora Thomson-DeVeaux, e seguem todos os dias da semana até a sexta seguinte (21).

A programação traz ainda o artista plástico José Alberto Nemer, o cronista Humberto Werneck, a pesquisadora Regina Przybycien, a dramaturga Marta Góes e a atriz Regina Braga. No encerramento, a poeta Angélica Freitas e a cantora Juliana Perdigão apresentam obras inspiradas na vida e no trabalho de Elizabeth Bishop.

Toda a programação é gratuita, com vagas limitadas, mediante inscrição até dois dias antes da realização de cada mesa, no site do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc.