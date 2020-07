Flávia Viana diz que Bruno, da dupla com Marrone, se desculpou após constrangê-la em live

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flávia Viana, 36, usou suas redes sociais para desabafar a respeito das "piadas" feitas pelo sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, durante o evento "BBQMix em Casa", realizada na noite de sábado (4). A ex-BBB e influenciadora, que está grávida de seis meses, estava apresentando a live quando foi constrangida pelo cantor, que perguntou ao vivo se ela "conhecia o marido, o pai do menino".

Flávia, que é casada com Marcelo Zangrandi (o humorista Marcelo Ieié), tentou levar na esportiva, mas o cantor insistiu no assunto. "Hoje é bem normal as pessoas não conhecerem [o pai de seus filhos]. Fiquei sabendo de alguns DNA aí que a pessoa fez uns 10 ou 15 pra saber quem é. Não tô falando de você, pelo amor de Deus."

Mais cedo, ele já tinha sugerido dar uma bebida para Flávia. "Pelo amor de Deus, Bruno, tem uma criança aqui na minha barriga", recusou ela. Bruno então respondeu: "Ah, você está grávida? Então cheguei tarde". Em outro momento, ele sugere que os órgãos sexuais dele não conseguiriam encostar nela por causa do tamanho de sua barriga.

As atitudes do cantor, além do claro constrangimento da apresentadora, tiveram grande repercussão na internet, que as considerou inadequadas e machistas.

Neste domingo (5), ela confirmou que ficou "desconfortável" e que recebeu um pedido de desculpas do cantor. "Eu sou muito fã do Bruno e Marrone, admiro o trabalho, amo as músicas, mas, sim, foi desconfortável e, sim, fiquei constrangida", afirmou. "Conheço o pai do meu filho, não precisei fazer 15 DNAs para saber quem é o pai. Tenho uma filha incrível -de pai diferente- e se querem abordar esse assunto, que seja sem piada, porque não é uma piada."

Ela ainda afirmou que "os nossos órgãos sexuais não encostariam não porque a barriga não deixaria e sim porque temos respeito".

"Certos tipos de brincadeiras não são engraçadas, 'meninos'. A bebida não justifica", afirmou. "Deixo aqui meu respeito ao Bruno, à sua mulher e à sua família. No fim da live, ele se desculpou. Acredito que ele viu que exagerou. Continuo admirando muito o seu trabalho e espero que isso sirva para que tanto ele quanto as pessoas reflitam sobre as palavras. A palavra lançada não volta e pode sim, constranger, machucar."

Também nas redes sociais, o cantor disse que "nem sabe o que fez". "Se te ofendi, foi totalmente sem querer Se eu errei, eu peço desculpas", afirmou. "Foi só uma brincadeira. Pelo amor de Deus, as pessoas estão ficando chateadas muito à toa."