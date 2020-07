Filme com monstro que assustou zona leste de SP está em festival de terror

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 16ª edição do Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, conhecido também como Fantaspoa, tem início nesta sexta-feira (24) e acontece até o dia 2 de agosto. O evento deste ano será totalmente online, devido à pandemia do novo coronavírus, e exibirá 47 filmes gratuitamente na plataforma de streaming Darkflix.

Com longas-metragens produzidas em 29 países diferentes, o Fantaspoa promoverá conversas, transmitidas ao vivo, com alguns diretores das obras exibidas.

Títulos de fantasia, ficção científica e terror como "Bad Black", "Quem Matou Capitão Alex?", ambos de IGG Nabwana --cineasta ugandense homenageado pela edição--, "A Noiva de Berlim", de Michael Bartlett, e "Zana", de Antoneta Kastrati, estão na programação do festival.

Além dos longas, nove programas de curtas-metragens, originários de 25 países, também compõem a programação.

Para encerrar o evento, o longa "Skull, a Máscara de Anhangá" dirigido pelos brasileiros Kapel Furman e Armando Fonseca, será exibido. O filme, estreado neste ano, é a primeira produção latina de terror da clássica Fangoria e teve cenas gravadas na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo, com monstro sanguinário voando sobre os cidadãos paulistas.

A programação completa do evento está no site do Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre.