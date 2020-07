Filho de pastores, enteado de Sandy em 'Estrela Guia' pensou em suicídio antes de se aceitar gay

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Exibida originalmente em 2001 na Globo, a novela "Estrela Guia" recentemente entrou no catálogo da Globoplay e voltou a chamar a atenção. O par romântico central era formado por Cristal (vivida por Sandy) e Tony (Guilherme Fontes), cujo filho, Daniel, torcia para que o pai voltasse com a mãe.

Intérprete do menino, Netinho Alves tinha na época 10 anos e, quase 20 anos depois, contou ao jornal "Extra" como está sua vida desde então. Dono de uma imobiliária no Rio, ele não mantém contato com a madrasta da ficção nem com o irmão dela, Júnior, que também participou da trama.

A única pessoa do elenco com quem mantém amizade é Rosamaria Murtinho, que interpretou a avó dele. "Ela virou minha avó do coração na vida real", disse à publicação. "Eu a amo de paixão, tenho uma gratidão imensa por tudo que ele fez e faz por mim. Aprendi com ela muitas coisas que sei da vida. Temos uma linda história de amizade e parceria. A gente se fala todos os dias! Estou morrendo de saudades dela e do Maurão [Mauro Mendonça], mas eles estão de quarentena 100%. Nem os filhos eles têm visto."

O ex-ator mirim também falou sobre a depressão que superou recentemente e revelou que chegou a pensar em se suicidar durante o processo de aceitação de sua homosexualidade em meio à convivência com a família, que é religiosa.

"Na verdade, a minha força vem de um Deus que faz milagres", afirmou. "Foram tantos livramentos, inclusive da morte. Por muitas vezes quis me matar, por eu ser gay, filho de pastores. Era muito ligado à religião e paradigmas... Hoje esses fantasmas não existem mais. Foram muitas feridas que ficaram abertas durante anos, de pessoas da minha família, do colégio e de amigos que passaram pela minha vida. Mas, graças a Deus, somente a Ele mesmo, consegui vencer isso tudo."

Netinho contou ainda que sente muitas saudades das gravações. "Não tem um dia na minha vida que eu não me lembre que já fiz novela, que pude realizar esse meu sonho ainda criança", disse.

Ele também afirmou que tem muita vontade de voltar a atuar. "Pretendo muito voltar. Muito mesmo", disse. Amo os veículos que envolvam a arte, seja TV, cinema, séries, comerciais, teatro ou publicidade em geral".