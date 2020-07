Filho de Naya Rivera terá estudos custeados por criadores de 'Glee' em homenagem

Wilson Lima vence a batalha política

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os criadores da série musical "Glee", Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, desejam honrar a trajetória da atriz e cantora Naya Rivera, 33, que teve seu corpo encontrado nesta segunda (13) após se afogar no lago Piru, localizado em Ventura, Califórnia, depois de salvar a vida do próprio filho Josey, 4.

Na homenagem divulgada nesta terça-feira, Murpy, Falchuk e Brennan anunciaram que estão criando um fundo para custear os estudos de Josey. "Estamos em processo de criação de um fundo para custear a faculdade do lindo filho que Naya amava mais do que tudo".

Além da novidade, os produtores falaram sobre a presença da artista que interpretou Santana Lopez em "Glee". Segundo o texto, a personagem teria aparições pontuais no seriado, mas o profissionalismo e talento de Rivera fez com que eles percebessem que ela teria que permanecer.

"Não demorou mais de um episódio ou dois para percebermos que tivermos a sorte de encontrar uma das estrelas mais talentosas e especiais com as quais teríamos o prazer de trabalhar".

Naya Rivera estava desaparecida desde a quarta-feira passada (8) após sumir em um passeio de barco com o filho. O garoto foi encontrado sozinho e afirmou para a polícia que sua mãe o ajudou a subir à embarcação.

Segundo Bill Ayub, xerife do condado de Ventura, Josey contou que ele e a mãe nadavam juntos. "Foi durante esse período que o garoto descreveu que a mãe o ajudou. Ele disse aos investigadores que olhou para trás [ao subir no barco] e a viu desaparecer na água. Acreditamos que ela reuniu energia suficiente para colocar seu filho de volta no barco, mas não conseguiu se salvar", afirmou o xerife.

Ainda segundo ele, o corpo foi encontrado flutuando próximo à superfície, na parte norte do lago, mesma região onde a atriz desapareceu. Uma autópsia será realizada para determinar a causa de sua morte.

O corpo da atriz foi encontrado no mesmo dia em que a morte do ator Cory Monteith, também conhecido pelo seu trabalho na série "Glee" (2009-2015), completa sete anos. A coincidência das datas foi lembrada por fãs da produção no Twitter.

Colegas de Rivera em "Glee" vinham se manifestando e pedindo orações por Rivera.