Filho de Gugu agradece ao pai e à sua família ao mostrar detalhes de sua formatura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Augusto Liberato, 18, o primogênito de Gugu, postou uma foto em seu Instagram comemorando a conclusão da high school -- que equivale ao ensino médio no Brasil --e anunciando o início de uma nova etapa em sua vida acadêmica. "O começo de uma nova fase: faculdade!!", escreveu o jovem neste sábado (16).

Acompanhada de fotos ao lado das irmãs, as gêmeas Marina e Sofia, 16, e da mãe, Rose Miriam Di Matteo, a postagem também trazia retratos com colegas e com Gugu. "Quero agradecer à minha família que acreditou em mim e principalmente meu pai que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e objetivos na vida".

João frisou que a cautela devido ao coronavírus tornou a cerimônia diferente, mas ainda assim inesquecível. "Por causa da pandemia tivemos que ter cuidados necessários para a graduação, mas mesmo assim foi lindo e será um dia que ficará marcado pra mim", postou o jovem.

O momento feliz em família acontece em meio à briga judicial pela herança de Gugu , que morreu em novembro do ano passado. Em fevereiro, os filhos do apresentador se manifestaram pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a herança deixada pelo pai.

Por meio de advogados, eles afirmaram em nota que "em respeito a memória de seu pai e à vista das últimas declarações postadas na mídia pela defesa de sua mãe, esclarecem que não esperavam e não pactuam deste espetáculo que pretende transformar a mentira em verdade, para desvirtuar os legítimos desejos de seu pai e principalmente a realidade por todos eles vivenciada".

Os adolescentes deixam claro que respeitam a mãe, mas entendem que ela deveria ser favorável e não contrária a eles. "Entendem, ainda, que a mãe foi envolvida numa teia, mas acreditam que mais cedo ou mais tarde ela deixará de ser influenciada por pessoas que querem dela se aproveitar, induzindo-a a negar os fatos, a se expor pessoalmente em situação vulnerável para impressionar desavisados", diz trecho do comunicado.

No fim de abril, nova polêmica envolvendo a família deu conta que os jovens excluíram a mãe do grupo de beneficiários de um seguro de viagem do apresentador. Segundo apurou a reportagem, os três filhos teriam procurado a seguradora Starr International Brasil se identificando como os únicos herdeiros do apresentador. A empresa não negou a indenização, mas espera uma decisão judicial para seguir com ela.