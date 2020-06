Filho de Gésio Amadeu diz que também contraiu Covid-19 e detalha estado de saúde do pai

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Gésio Amadeu, 73, mobilizou seus colegas nos últimos dias depois que precisou de uma transfusão de sangue para tratar os efeitos da Covid-19, que ele contraiu em maio.

Depois de usar as redes sociais do pai para comunicar que haviam conseguido doações de sangue necessárias para auxiliar no tratamento, Mário Amadeu fez uma publicação narrando a saga do ator de "Chiquititas" e fazendo um desabafo.

Em uma foto ao lado de Gésio, Mário contou que o pai contraiu o novo coronavírus no final de maio, quando precisou ficar na UTI por causa de sua pressão, que estava muito alta. Foi ao longo desses primeiros oito dias de internação, a família acredita, que a contaminação ocorreu.

Depois de receber alta e ir para um quarto, Gésio teve febre. Após uma tomografia, havia a suspeita de que o ator estava com Covid-19, pois seu pulmão apresentava anormalidades.

Foi então que os parentes decidiram transferir Gésio para um outro hospital. "A essa altura o pulmão do meu pai já estava bem mais comprometido", escreveu Mário. A confirmação do diagnóstico inicial veio em seguida.

O filho então desabafou, e disse que também contraiu o novo coronavírus enquanto acompanhava o tratamento do pai. "Por estar próximo do meu pai e cuidando dele, acabei contraindo Covid também. Fui medicado, ficando 14 dias em tratamento e quarentena domésticos, e hoje estou zerado", escreveu.

Atualmente, Gésio está na UTI do hospital Santa Maggiore, em São Paulo, em estado grave, mas apresentando melhoras, de acordo com Mário.

"Como todos os que amam nosso pai, queremos tê-lo de volta, com o sorriso típico dele estampado naquele rosto lindo e a sua risada preenchendo a sala e a cozinha, onde ele sempre cuidou da gente", escreveu ainda.

"No momento, suas orações, seus pensamentos positivos e suas boas energias são essenciais para que meu pai saia dessa. Nós, da família, agradecemos muito se juntos pudermos vencer essa guerra, talvez não de mãos dadas, mas de corações entrelaçados."