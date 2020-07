Filho caçula de Gilberto Gil anuncia que será pai de gêmeos

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Gil, 29, filho caçula do cantor Gilberto Gil, 78, anunciou que será pai. Através de uma publicação nas redes sociais, José posou ao lado da mulher Mariá Pinkusfeld com um teste positivo de gravidez e surpreendeu ao revelar que a família vai crescer em dobro.

"Sim, estamos grávidos de gêmeos", afirmou José Gil. Os irmãos Preta Gil e Francisco Gil fizeram questão de comemorar e parabenizar a chegada dos sobrinhos. Também os atores Bruno Gagliasso, Alice Wegmann, Giovanna Lancelloti, e a cantora Duda Beat, comentaram na publicação do baterista.

Mariá Pinkusfeld é cantora e participou do The Voice Brasil em 2018.

No último domingo (26) o cantor Gilberto Gil publicou uma imagem em seu Instagram ao lado dos seus dez netos e da bisneta. Agora, ele será avô de 12 netos.

"As definições de 'a paz invadiu o meu coração' foram atualizadas. Um avô reunido com seus netos amados não quer guerra com ninguém e sente muita saudade no período de isolamento que estamos vivendo. Lembrança cheia de saudade dos queridos netos e da bisnetinha", escreveu o músico na legenda da publicação.