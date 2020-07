Filho autista de Marcos Mion diz que quer morar com Tirulipa em vídeo com a família

Investigações complicam governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Marcos Mion, 41, compartilhou em suas redes sociais um momento inusitado que passou com a família, quando seu filho mais velho, Romeo, 15, que é autista, afirmou que quer morar com o humorista Tirulipa, 35, um dia. "Por essa eu não esperava", brincou Mion.

A afirmação de Romeo aconteceu durante uma gravação do Mionzada, programa que o apresentador faz no YouTube com a mulher, Suzana Gullo, e os três filhos do casal. "Eu quero morar com o Tirulipa um dia", afirma o adolescente durante uma discussão sobre os cachorros da família.

Mion então fala para Romeo fazer o pedido ao humorista: "Tirulipa, me leva pro Ceará um dia?! Eu faço muito TikTok. Beijo Tiru, meu parceiro, meu irmão", pediu Romeo.

"Às vezes eu queria ser um neurônio no cérebro do meu filho Romeo, só pra entender como que funciona as coisas lá dentro", afirmou o apresentador em suas redes sociais. "Tirulipa, está querendo personagem novo para seus vídeo? Está aí uma prova da energia boa que você tem e passa todos os dias", continuou.

Mion já afirmou que o diagnóstico de autismo do filho o fez amadurecer como homem. "Fui presenteado. A condição dele me fez conhecer a realidade de várias crianças. Graças a Deus, hoje o Romeu é o xodó do Brasil, onde piso as pessoas querem foto, vídeo, é um amorzinho nacional", afirmou à reportagem no ano passado.