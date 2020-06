Festival João Rock terá show virtual com 8 horas de duração em 20 de junho

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis bandas, oito horas de show, e tudo gratuitamente. O Festival João Rock anunciou neste sábado (6) seu primeiro evento virtual, o "João Rock e Você", que acontece em 20 de junho, a partir das 16 horas. A transmissão será pelo canal do João Rock no YouTube e pelas rádios 89 FM (São Paulo e Goiânia) e Rádio Cidade (Rio de Janeiro).

Alceu Valença, Poesia Acústica, Humberto Gessinger, Raimundos, Marcelo D2 e CPM22 são as atrações confirmadas para o festival, que ainda apresentará outros conteúdos para os fãs do rock nacional e do evento, que acontece anualmente em Ribeirão Preto, no interior paulista.

"A ideia é levar muita música, humor e a energia do festival para as casas dos fãs do João Rock. Cada atração estará em sua casa ou estúdio de ensaio, em suas respectivas cidades em várias partes do país, para que tenhamos um evento seguro, alegre e dinâmico", diz Marcelo Rocci, um dos organizadores do evento.

Mauricio Meireles será o apresentador do festival e responsável pelas entrevistas com artistas. A direção artística é de Diego Pignataro.

Um dos principais eventos de música do interior de São Paulo, o João Rock foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus. O festival, que acontece em Ribeirão Preto, estava programado para o dia 6 de junho, mas o Festival João Rock foi remarcado agora para 12 de setembro.

Segundo os organizadores, os ingressos já vendidos para o festival serão válidos para a nova data. Quem preferir o ressarcimento, a organização garantirá a devolução de 100% do valor do ingresso. O festival vai homenagear a música do Rio de Janeiro no palco Brasil. Entre os destaques do line-up está Erasmo Carlos, que estreia no festival aos 78 anos.