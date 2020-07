Festival de Telluride cancela edição de 2020 por causa do coronavírus

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os organizadores do Festival de Cinema de Telluride decidiram cancelar a 47ª edição do evento, programada para acontecer na primeira semana de setembro em Colorado, nos Estados Unidos, devido à pandemia de coronavírus.

O anúncio foi feito por meio de um comunicado publicado nesta terça-feira (14), que afirma que a decisão foi tomada recentemente, já que até a semana passada havia "um plano muito bom" para seguir em frente com o festival. Devido aos ainda crescentes números da Covid-19 no país, no entanto, o plano foi aposentado.

Apesar de menos conhecido do que festivais como o de Cannes, o de Veneza ou o de Toronto, Telluride marca o início da chamada "temporada do Oscar", quando os filmes com grandes expectativas de chegar à premiação começam a ser lançados e a estrelar campanhas de marketing ferrenhas.

"Após meses de debate intenso em relação a promover um evento fisicamente, nós chegamos à conclusão unânime e de partir o coração de cancelar a celebração de filmes deste ano em Telluride", diz o comunicado dos organizadores do evento.

"Não importa quantos de nós usamos máscaras e nos atentamos às medidas de distanciamento social, a pandemia piorou em vez de melhorar e a saúde e segurança de vocês não pode ser comprometida."

Segundo os organizadores, alguns filmes que integravam a seleção deste ano de Telluride poderão ser vistos em outros festivais parceiros - de Nova York, Toronto e Veneza, que seguem firmes na decisão de manter suas edições de 2020.

Em breve, mais informações sobre ingressos e sobre os títulos que seriam exibidos em Telluride serão divulgadas.