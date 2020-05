Ferrugem canta para vizinho que conheceu da varanda de casa durante quarentena

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há pessoas aproveitando a quarentena para colocar as coisas em ordem, outros para estudar ou adquirir um novo hobby, entre tantas outras coisas, Ferrugem, 31, inovou: fez amizade da varanda da sua casa. O amigo é o garoto Gabriel, que foi homenageado pelo cantor na tarde deste sábado (30) por estar fazendo aniversário.

"Hoje é dia de festejar mais um ano de vida do meu vizinho mais gente fina, o moleque mais legal daqui do Recreio, meu mano ANJO GABRIEL! Não vejo a hora de poder estar com você e aí sim selar nossa nova e eterna amizade", postou o cantor no Instagram. A mensagem vinha acompanhada de um vídeo de Ferrugem cantando "Eu Juro" para o aniversariante com imagens do garoto emocionado com a surpresa.

No post, o artista ainda brincou com o garoto. "Você é sim realmente um anjo, mas como ninguém nesse mundo é perfeito, você é botafoguense (se não for, estava de camisa, já está errado!). Mas é isso moleque, continue sendo luz para sua família e enchendo seus pais Fábio e Edneia de orgulho", finalizou

O momento fofo compartilhado por Ferrugem contrasta com as polêmicas recentes envolvendo a mulher do artista. Em meados de maio, Thais Vasconcellos, 26, afirmou, por meio das suas redes sociais, que não se dava bem com os familiares do músico.

Na ocasião, a equipe do pagodeiro compartilhou uma nota oficial sobre o assunto à coluna do Leo Dias, do portal UOL. "A família do Ferrugem e a Thaís não se falam e não se dão bem desde o início. Eles já tentaram uma reaproximação, mas não deu certo. Isso não é um problema do Ferrugem, que inclusive tem contato com todos normalmente."

Procurado pela reportagem, o cantor e a assessoria disseram que não irão mais comentar sobre as declarações.