Fernanda Gentil e Patricia Poeta assumem Encontro durante as férias de Fátima Bernardes

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patricia Poeta, 43, e Fernanda Gentil, 33, vão assumir o lugar de Fátima Bernardes, 57, no Encontro durante as férias da apresentadora. Poeta, que já exerceu a função em outros momentos, vai comandar a atração nas manhãs da Globo dos dias 6 a 11 de julho. Gentil ocupa o posto pela primeira vez na semana seguinte, dos dias 13 a 17 de julho. Fátima volta à atração no dia 20.

"São cinco dias nesse desafio imenso. Se eu não atrapalhar já estou feliz", afirmou Gentil no Stories do seu Instagram. A jornalista comanda o Se Joga, que está suspenso da programação da Globo desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Além disso, ela apresenta um quadro no programa É de Casa. O Encontro vai seguir ao vivo com participação de Ana Maria Braga, já que o Mais Você também permanece fora do ar por causa dos riscos de transmissão da Covid-19.

Fernanda tem passado a quarentena em casa com a mulher, Priscila Montandon, e os dois filhos. No mês passado, ela afirmou à revista Marie Claire que as duas têm o sonho de adotar um outro filho, mas que Priscila também tem vontade de engravidar. "Tudo é uma opção", afirmou ela.