Fãs de 'Jurassic Park' poderão ser 'comidos por dinossauro' em novo filme, diz Chris Pratt

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Chris Pratt, 40, se juntou à Universal para leiloar duas vagas para quem deseja participar de "Jurassic World: Dominion", terceiro filme da nova franquia de "Jurassic Park". A ação faz parte de uma campanha para arrecadar fundos no combate à pandemia do novo coronavírus.

As duas vagas no longa serão sorteadas através de tickets digitais, que vão de US$ 10 (R$ 54,3) a US$ 100 (R$ 542,8), e que podem ser adquiridos no site All In Challenge, que descreve a oportunidade de ser "comido por um dinossauro", além de conhecer o set de filmagens.

'"Sinta-se como parte da franquia Jurassic World ao ganhar esta experiência de fã de dinossauros!", descreve o site, que afirma ainda que os valores arrecadados serão destiandos às campanhas da Feeding America (Alimentando a América), Meals On Wheels (Refeições Sobre Rodas), World Central Kitchen (Cozinha Central do Mundo) e No Kid Hungry (Nehuma Criança com Fome).

Pratt, que interpereta Owen Grady no longa, afirma que os escolhidos não serão cortados na fase de edição e poderão ser facilmente reconhecidos na tela. O ator também desafiou os colegas de "Vingadores: Ultimato" Chris Evans, Chris Hemsworth e Robert Downey Jr., para criarem seus próprios "prêmios" na próxima semana.

As filmagens de Jurassic World: Dominion tiveram início em fevereiro, mas foram suspensas pela pandemia. O longa tem estreia marcada para 11 de junho de 2021.