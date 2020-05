Fãs de Harry Styles descobrem vela com 'cheiro do cantor' e produto se esgota

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Harry Styles, 26, se animaram quando o supermercado Target, dos Estados Unidos, anunciou a venda de uma vela que supostamente teria o cheiro do cantor britânico.

De acordo com o portal TMZ, as velas se esgotaram em pouco tempo, e agora é quase impossível encontrá-las à venda nas lojas físicas ou online.

Apesar da Target não ter anunciado a vela usando o nome do cantor, os fãs descobriram que Harry costuma usar o perfume Tobacco Vanille, da Tom Ford, e perceberam que a vela, com nome de "Cashmere Vanilla", da marca da Target, teria uma fragrância muito semelhante à do perfume. Enquanto a vela custa US$ 9,99 (R$ 57), o perfume é vendido por US$ 240 (R$ 1.380).

Ainda segundo o portal, a loja está trabalhando para produzir mais "velas com o cheiro de Harry", mas não há previsão de data para que elas voltem ao estoque.