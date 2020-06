Famosos fazem declarações românticas para os parceiros no Dia dos Namorados

Cumplicidade com o mal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paixão está dominando esta sexta-feira (12), em que é celebrado o Dia dos Namorados. Diversas celebridades como Ludmilla, Marília Mendonça, Tata Werneck, e muitas outras, decidiram homenagear os companheiros através das redes sociais.

A cantora de "Verdinha" fez questão de postar uma série de fotos ao lado da esposa, Brunna Gonçalves. "Minha esposa, meu amor, minha eterna namorada, são tantos momentos maravilhosos vividos ao seu lado... que Deus continue nos abençoando todos os dias, você me faz a mulher mais feliz do mundo te amo", escreveu.

O jornalista César Tralli posou aos beijos com Ticiane Pinheiro, que ganhou um grande buquê de rosas vermelhas. "Viva o Amor. Neste momento tao difícil, tao dolorido, com tantas perdas, mais do que nunca temos que valorizar, respeitar e amar quem esta do nosso lado."

"Nesse dia dos namorados estou com a sensação de que tem alguém entre nós", escreveu a apresentadora Giovanna Ewbank para o marido Bruno Gagliasso. Com bom humor, a atriz que está a espera de Zyon, seu terceiro filho, posou com o companheiro mostrando a barriga de oito meses.

Nego do Borel também se declarou para a namorada Duda Reis. O funkeiro fez até uma tatuagem para homenagear a modelo. Ele escreveu seu nome em sua cintura. "Nosso dia hoje? Não, nosso dia são todos os dias, meu mozão, obrigado por tudo vida, a luta e cansativa em busca do nosso objetivo, mas devagarinho a gente chega la, pode contar comigo pra tudo, papai do céu e muito bom com a gente, somos blindado por ele e quero estar com vc sempre amor, ate ficarmos velhinhos, te amo muito."

Acostumada a ser discreta quando se trata do seu relacionamento com o sertanejo Murilo Huff, Marília Mendonça também homenageou o cantor, com quem tem um filho, o pequeno Leo, de seis meses. "Te amo compositor, te amo cantor, te amo timido, te amo com refluxo, te amo de ressaca, te amo meu ficante, te amo namorado, te amo pai do meu filho (...) te amo todos os dias. feliz dia dos namorados", escreveu.

Já Camila Queiroz mandou uma mensagem para o marido Kleber Toledo. "O que tá fechado comigo. Meu companheiro da vida. Eu te amo além das palavras", escreveu.

Depois de idas e vindas, Gustavo Mioto e Thaynara OG também estão celebrando o Dia dos Namorados nesta sexta. O cantor sertanejo escreveu uma linda declaração para a influenciadora digital. "Eu costumo insistir em errar, e tu insiste em perdoar. Creio que o amor, seja sobre insistir mesmo. E por falar em acordar, obrigado por me acordar do sono de 23 anos. Serei seu Francisco, e tu minha Catirina, sempre! Te amo!".