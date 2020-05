Família Lima lança segundo EP de covers inspirados no programa Tamanho Família

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Formado por Lucas, Amon, Moisés e Allen, o grupo musical Família Lima lançou na sexta passada (8) o segundo volume do EP "Música de Domingo", que conta com quatro covers, sendo um deles Da faixa "Só os Loucos Sabem", do Charlie Brown Jr., também disponível em videoclipe.

Amon Lima, 42, diz que a inspiração para o projeto surgiu após a trajetória no Tamanho Família (Globo), programa no qual o grupo está desde a estreia, em 2016. A sexta temporada, inédita, da atração dominical foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. Desde 26 de abril, a emissora exibe reprises das edições mais emocionantes.

"Eles colocavam a gente em uma saia justa, mas que, na verdade, acabou sendo uma oportunidade para a gente tocar um novo repertorio", explica Amon em entrevista à reportagem. O integrante da Família Lima diz que, apesar de terem se motivado com o programa, os irmãos cresceram em um ambiente sem preconceitos musicais.

"A nossa vida musical sempre foi variada. Começamos a carreira trabalhando com eventos, onde a gente tinha que tocar de tudo. Fomos criados em um ambiente musical sem preconceito nenhum, ouvimos de tudo."

Conhecidos por misturarem arranjos de música clássica com ritmos modernos como pop, sertanejo e até funk, o grupo tem uma resposta positiva do público, que cresce cada vez mais em seus 26 anos de carreira. "A gente vê todo tipo de gente curtindo a nossa música. Ter conquistado isso é um dos nossos diferenciais e virou a nossa marca", afirma Amon Lima.

Com a produção musical sob o comando de Lucas Lima, que é casado com Sandy Leah, o EP foi gravado à distância pelos irmãos, que cumprem a quarentena devido à pandemia separadamente. Amon Lima conta que a experiência foi produtiva e funcionou bem entre eles.

"Foi a primeira vez que fizemos isso. Também estamos gravando os vídeos pelo celular, cada um da sua casa. Está ficando muito bom, nem parece que foi feito dessa forma [risos]. A edição está caprichada", diz o violinista.

O primeiro lançamento do EP é "Só os Loucos Sabem", única faixa que conta com participação especial, a da jovem cantora baiana Agnes Nunes. Amon Lima explica que o cover era o único que estava bem encaminhado porque havia sido produzido por Lucas antes da pandemia. "Mas finalizamos à distância, foi especial!"

Sem previsão para retomarem os shows, que foram adiados por tempo indeterminado no mundo inteiro, o músico não esconde a saudade de tocar junto com os irmãos. "O nosso segmento é o primeiro que para e o último que volta, então estamos todos parados. A gente queria fazer alguma coisa para a banda não ficar parada."

"Música de Domingo II" conta também com arranjos das músicas "Domingo de Manhã" (Marcos e Belutti), "Azul" (Djavan) e "Gonna Fly Now" (Bill Conti).