Fábio Porchat confirma Que História É Essa na Globo a partir de outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enfim, uma vontade antiga de Fábio Porchat vai se concretizar. De acordo com ele mesmo, o Que História É Essa, Porchat, programa de contação de histórias do GNT, será exibido na faixa noturna da Globo.

"É isso mesmo, os episódios da primeira temporada, acredito que dez deles, estrearão em outubro nas noites da Globo. Ficarão no ar até dezembro, mas ainda não sei o dia nem a hora", revela ele em papo virtual sobre a nova leva de episódios de seu programa.

A primeira temporada do Que História É Essa tem mais de 20 episódios, ou seja, a exibição poderá continuar após os três meses caso vá bem em audiência. Pelo menos é isso que Porchat espera.

"Teremos mais uns 14 episódios na manga. Bem legal", conta o apresentador animado com a possibilidade e com a volta das gravações.

A partir da próxima terça-feira (4), o Que História É Essa, Porchat volta remodelado e com episódios inéditos, no GNT. Porchat e o canal fizeram todos os aparatos possíveis para que as gravações pudessem acontecer. A diferença é que agora todas as histórias de famosos e de anônimos serão ditas de forma online. Haverá um grande telão curvo com o apresentador conectado do estúdio a todos os convidados.

"A importância das lives que eu tenho feito na quarentena foi essa: me deu a certeza de que dá para captar histórias mesmo não estando perto. E também me fez perceber como a internet brasileira dá problema", diverte-se Porchat que brinca que está com "ouvido de quarentena" ao saber o que pode e o que não pode falar para que não atrapalhe a outra pessoa. "Eu dou risada muda, só mostro os dentes para não interromper."

Nomes confirmados para a nova leva de episódios a partir de terça-feira (4) no GNT são: Antonio Fagundes, Grazi Massafera, Leandro Hassum, Wagner Santisteban, Sandra Annenberg, Monique Alfradique, Marcelo Médici, Rodrigo Hilbert, dentre outros.