Fabiana Karla chama vídeo do Porta dos Fundos de desserviço artístico e gordofóbico

Sobre eventual operação da PF em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fabiana Karla, 44, questionou uma publicação do Porta dos Fundos através de uma nota oficial em sua rede social nesta segunda-feira (8). A atriz e apresentadora do programa Se Joga (Globo) chamou o vídeo intitulado "Teste de Covid" de gordofóbico e "desserviço artírtisco".

"Eu lamento muito que alguns colegas promovam esse desserviço artístico em tempos tão delicados porque estão com dificuldade de serem mais criativos", afirmou Karla sobre o clipe que foi retirado do canal do YouTube do grupo humorístico após repercutir negativamente entre os internautas.

O enredo do vídeo brincava com uma pessoa que se alimentava mal, de "corpo podre", que nem a Covid-19 cobiçaria. Coincidentemente ou não, o ator que interpretava era acima do peso. "Aí você me fala 'obesidade é doença' e eu te digo, é. Mas que tipo de pessoa, então, ri de doente? Com problemas cardíacos, câncer... É isso que chamam de arte? Eu nunca fiz apologia à gordura e nunca farei", continuou a artista.

Recorrentemente atacados por extremistas de direita por provocar polêmicas em seus vídeos -no final de 2019 a sede do Porta dos Fundos no Rio de Janeiro foi alvo de ataque terrorista por causa do Especial de Natal-, Fabiana Karla citou a seletividade do canal em levantar certas bandeiras e causas, e outras, como a criminalização da gordofobia, motivo de piada.

"É irresponsável. Essas pessoas que escrevem piadas gordofóbicas são as mesmas que falam em empatia na internet e sobem hashtags nas redes sociais, mas escorregam em algo que pode afetar seriamente o psicológico de muita gente."

Militante da causa do movimento corpo livre, em que defende a quebra dos padrões de beleza e autoaceitação, Fabian Karla também citou o fato de ser amiga de alguns integrantes do Porta dos Fundos, como por exemplo Fábio Porchat, que aprovou a publicação de tal vídeo. "Alguns de vocês, inclusive, têm proximidade comigo a ponto de ter meu telefone e poderiam me ligar para perguntar se eu achava ofensivo. Eu defendo tantas causas, sou parceira de tanta gente, então nessa hora, no meu lugar de fala, eu não posso calar. Chega de empatia seletiva."

Na terça (8), o Porta dos Fundos veio a público se desculpar pela esquete gordofobóbica e também promoveu uma live no Instagram com a influenciadora Bianca Barroca, após a mesma se manifestar contra o canal em suas redes sociais.

"O Porta dos Fundos já fez vídeos em que o gordo era a piada central", explicou Fábio Porchat, dizendo que isso não deveria mais passar. "Acreditamos que estamos em uma constante evolução", completou, reafirmando que o foco da piada deve ser sempre o opressor, e nunca o oprimido.

No final de seu desabafo Fabiana Karla chegou a se retratar ao Porta dos Fundos por sua publicação e afirmou: "Vocês não são piadas, são protagonistas."