Fã do Queen recria momento icônico de Freddie Mercury no Live Aid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entediado com a quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus, um fã do Queen resolveu recriar uma das performances mais icônicas da banda: o show no festival Live Aid 1985.

Vestido como o cantor Freddie Mercury e usando um cabo de vassoura como microfone, o homem subiu no telhado de sua casa e imitou o momento em que o músico conduz a plateia com o seu popular "ay oh!".

O vídeo foi postado no Youtube pela usuária identificada como Felicity Griffiths e já tem até a noite desta terça-feira (14) 162 mil visualizações. Segundo o título, a performance foi realizada pelo filho dela. A cena pode ser vista a partir do seguinte endereço: https://youtu.be/_yCcHT75wTY.

A apresentação do Queen no show beneficente Live Aid em Wembley, em Londres, foi a mais famosa da história da banda, e é também recriada no filme "Bohemian Rhapsody" (2018).