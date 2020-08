Ex-produtora de The Ellen Degeneres Show diz que sempre notou 'cultura do medo' no programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais uma denúncia ao programa The Ellen Degeneres Show, a ex-produtora Hedda Muskat afirmou ao portal The Wrap que notou uma "cultura do medo" desde o início do desenvolvimento do programa, em 2003. "Eu nunca tinha visto isso antes", disse ela. "Nunca tinha estado perto de um hospedeiro tóxico."

Muskat afirmou que o produtor executivo Ed Glavin também contribuiu para a negatividade no escritório, lembrando um incidente em que ele supostamente gritou com um membro da equipe em uma reunião.

No final de seus 12 meses de trabalho no programa, Muskat alegou que havia sido deixada de lado e com menos responsabilidades. Ela foi dispensada em maio de 2004, apenas alguns dias antes de ganhar seu primeiro Emmy.

Após acusações de racismo e preconceito contra membros do programa Ellen DeGeneres Show, especula-se que Ellen DeGeneres deixará a atração e que o programa de entrevistas chegará ao fim. A informação é negada pelos produtores executivos do programa que, em email interno obtido pelo New York Post, informam que ela voltará ao trabalho em agosto.

Ainda de acordo com a mensagem, apesar da carreira de DeGeneres estar passando por uma crise devido as denúncias, ela não tem intenção de se afastar dos programas dos quais está a frente. A norte-americana planeja se apresentar no dia 24 de agosto para o "Ellen's Game of Games" e no set do "Ellen Show", com estreia prevista para 9 de setembro.

A polêmica teve início quando o site BuzzFeed ouviu relatos de dez ex-funcionários e um atual -que pediram para permanecer no anonimato- e praticamente todos alegaram que o ambiente de trabalho no programa de Ellen DeGeneres é 'tóxico'. Eles também disseram que passaram por situações de racismo, medo e intimidação enquanto trabalhavam para a atração.

Apesar de DeGeneres não ter seu nome envolvido em nenhuma das acusações -os ex-membros da equipe culpam os produtores executivos e gerentes- ela foi criticada por não saber o que realmente acontece nos bastidores de seu programa.

O jogador de polo Nachos Figueras foi uma das personalidade a se pronunciar sobre as recentes acusações de bullying e preconceito no set do programa. "Nós amamos Ellen, certo?", publicou ele em seu Instagram Stories, marcando os perfis de Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Michelle Obama, Pink, Sean Hayes, Lady Gaga, Katy Perry, Justin Timberlake "e quem mais deveria estar nesta lista, que é muito longa."

"Tive muita sorte de participar desse programa muitas vezes e posso dizer que é uma máquina muito bem gerida, todos foram super legais, não apenas comigo, mas também entre si e com todos os envolvidos", escreveu ele.

Antes dele, o empresário Scooter Braun e a DJ Samantha Ronson saíram em defesa de Degeneres via Twitter. A esposa da apresentadora, Portia de Rossi, ainda compartilhou uma foto que dizia "eu apoio Ellen", pedindo o fim dos ataques.