Ex-paquita Andrea Veiga cai em golpe pelo WhatsApp e perde R$ 1.800

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-paquita Andrea Veiga caiu em um golpe pelo aplicativo de conversas WhatsApp e perdeu R$ 1800. Um bandido se passou pela irmã dela, pediu dinheiro, ela fez a transferência e apenas no dia seguinte percebeu que havia sido roubada.

Em relato no Instagram, contou que fazia um ensaio fotográfico quando recebeu uma mensagem aparentemente de sua irmã, já que no aplicativo era mostrado a foto dela.

No papo, a irmã pedia uma transferência para uma conta em um número diferente e alegava que havia esquecido de pagar uma conta que estava por vencer e seu limite já havia acabado.

Sem pensar muito, Andrea fez o procedimento. "Passei o comprovante e ainda falei: 'Deposita para mim amanhã que estou sem grana. É isso aí, caí no golpe do WhatsApp. Me levaram R$ 1.800", disse com expressão bem triste.

Após acionar o banco, disse ela, foi informada sobre as formas como tinha de proceder. "Eles me deram todas as informações do que fazer, mas é praticamente impossível reaver esse dinheiro, porque na mesma hora que você transfere esse dinheiro os golpistas transferem para uma outra conta", revelou.

De acordo com a atriz e jornalista, o bandido, cujo nome deve ser Emerson, já que foi esse dado que apareceu no comprovante, deve ter percebido os laços familiares dela por meio das redes sociais já que sempre acaba por marcar os parentes nas fotos.

"Todo mundo sabe com quem você mora, quem são seus familiares. Tomem muito cuidado com as informações que vocês colocam no Facebook, no Instagram, porque eles sabiam tudo. Eu só tenho que acreditar na justiça divina. Todo mundo está vivendo com o dinheiro contado para pagar conta. É triste", concluiu.

Andrea Veiga foi a primeira paquita da Xuxa e já fez homenagens à apresentadora no aniversário dela celebrado em março.