Ex de Viviane Araújo, Radamés diz que é chamado de gigolô após acordo de R$ 400 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador de futebol Radamés Martins disse que está sendo atacado e chamado de gigolô nas redes sociais após divulgação nesta sexta-feira (18) de um acordo de R$ 400 mil, que ele teria feito com a ex-mulher Viviane Araújo há mais de um ano.

"A minha filha de nove anos, que já sabe ler e escrever, ela leu no meu Instagram e me perguntou: 'Papai, é verdade que você roubou R$ 400 mil da Viviane? Pelo amor de Deus, gente. Eu preciso ouvir isso? Eu que trabalho desde moleque para ajudar meus pais tenho que ouvir isso da minha filha?", indagou ele, com a voz embargada, em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Segundo notícia publicada pelo jornal Extra, Viviane Araújo pagou R$ 400 mil a Radamés para evitar que a briga judicial por causa da separação se prolongasse na Justiça. O valor seria referente ao imóvel no Recreio, no Rio, onde a atriz atualmente mora. A propriedade foi adquirida quando eles ainda estavam juntos e, de acordo com o jornal, Radamés teria contribuído na época com R$ 100 mil.

Na separação, ele teria exigido ter direito à sua metade da cobertura, o que seria inicialmente R$ 500 mil e foi negado. Depois, eles teriam acordado o valor de R$ 400 mil. Tanto Radamés quanto a assessoria de Viviane afirmam que o acordo foi feito há mais de um ano. Ambos também dizem não entender o motivo da sua divulgação agora.

"Acho muito estranho um negócio de um acordo que a gente fez dois anos atrás, que ela me pagou em diversas prestações [...] Ela preferiu ficar com o apartamento e isso já foi finalizado há muito tempo, e agora isso volta do nada?", questiona o jogador no vídeo.

Radamés acrescentou que pediu para a assessoria de Viviane que desmentisse a reportagem. "Algumas outras vezes isso já aconteceu, nunca desmentiram as matérias falsas que saíram sobre mim. Isso me leva a crer que eles [Viviane e sua assessoria] querem que as pessoas acreditem na matéria e isso é uma coisa muito séria. As redes sociais viraram um lugar perigoso, cheio de ódio", disse.

Questionada pelo F5, a assessoria de Viviane disse que de fato foi realizado um acordo entre ela e Radamés, mas não nos termos do que foi divulgado. A assessoria afirmou ainda que não poderia divulgar a negociação, porque seria um assunto particular entre eles.

Viviane e Radamés ficaram juntos por dez anos e anunciaram o fim do relacionamento em 2017. Ele está casado com a judoca Caroline Furlan, com quem tem um casal de filhos. Já Viviane Araújo namora o empresário Guilherme Militão.