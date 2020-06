Ex-cozinheira de Fátima Bernardes e William Bonner diz que casal é mal-agradecido

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muitos telespectadores se comoveram com a edição desta sexta-feira (5) do programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo), 57, que contou com a participação de Mirtes Renata Souza, mãe de Miguel, morto após ter sido deixado no elevador pela patroa de sua mãe, Sarí Corte Real. Fátima foi às lágrimas com o desabafo da pernambucana, fato que levou a ex-cozinheira da apresentadora, Léa Silva, a se pronunciar.

"Vendo a Fátima entrevistar a mãe do Miguel, a vi chorando, fazendo caras e bocas... Fiquei aqui pensando: será que ela lembra que eu, que era cozinheira dela, salvei o filho dela de ser queimado? Acho que ela não lembra. A menina é doméstica igual a mim. Podia ter deixado o garoto se queimar todo", relembrou Silva, que trabalhou com Fátima quando ela e William Bonner, 56, ainda eram casados.

A ex-cozinheira do casal comentou ainda a atitude do âncora do Jornal Nacional (Globo), quando Silva, após o ocorrido, pediu que fosse colocada uma barreira para bebês na cozinha e outra na área de serviço para evitar acidentes futuros. "Só recebi desaforo do (ex) marido dela. Ele se viu ofendido, achou que eu chamei o filho de cachorro porque pedi a portinhola. Eles tinham um monte de babás, mas nenhuma deu conta de olhar a criança que foi parar na cozinha", relembrou Silva.

A ex-funcionária dos jornalistas finalizou seu desabafo chamando Fátima e Bonner de mal-agradecidos e ressaltando que não acreditou no choro da apresentadora. "Hoje eu vendo o Vinícius já um homem adulto, fico olhando para a cara dele e falo: 'Bonito. Podia estar todo queimado'. Uma pena que seus pais não deram valor para o que eu fiz. Aí vi você [Fátima] chorando, lembrei disso. Soou um pouco falso", concluiu.

Procurada, a assessoria da Rede Globo não se pronunciou até a publicação deste conteúdo.