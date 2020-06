Ex-BBB Paula Amorim é cotada para entrar no reality A Fazenda 12

O poder dos maus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Paula Amorim está cotada para entrar em A Fazenda 12. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ela iria participar do Power Couple, mas como o reality de casais foi cancelado em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, Amorim seria reaproveitada pela Record fazendo parte do elenco de A Fazenda. Ela participou da 18ª edição do Big Brother Brasil.

Os ex-BBBs Felipe Prior e Petrix Barbosa são outros nomes especulados para entrar no programa, além de Jojo Todynho e Kadu Moliterno. Assim como Amorim, o ator e a mulher, Cristianne Rodriguez, também estavam entre os nomes cotados para participar do Power Couple.

Na última edição de A Fazenda, cuja nova temporada tem estreia prevista para agosto, Lucas Viana, 28, superou a ex-BBB Hariany Almeida e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Marcos Mion deve retornar para a apresentação do reality rural.

Segundo informações do colunista Fefito, do UOL, Jojo Todynho é a participante que mais vai lucrar com o reality. Segundo ele, ela deve faturar em torno de R$ 70 mil, diferentemente dos demais participantes, que devem ganhar cachê entre R$ 25 mil e R$ 40 mil.

Além dessa quantia, de acordo com o colunista, a emissora também ofereceu uma participação ainda maior nas ações publicitárias do projeto, que no total vai somar mais de R$ 150 mil para a funkeira integrar o time da 12º edição do reality.