Ex-BBB Marcela revela que já se relacionou com transexuais

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Marcela Mc Gowan revelou que já se relacionou com transexuais. Isso foi dito por ela no canal da também ex-participante do reality Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Durante um papo sobre sexualidade, Marcela se abriu para a amiga. "Hoje em dia, a gente até usa o termo bissexual para tudo. Eu me declaro bissexual, mas também já me relacionei com pessoas trans, por exemplo. Então, o bissexual já se aproximou muito do que é pansexual, aí é mais uma questão de identificação", disse.

Na conversa, Marcela explicava o sentido do termo pansexual. "Quando surgiram os movimentos trans, as pessoas entenderam que o bissexual, como era muito binário, excluía uma galera que não se identificava como homem ou mulher, e as pessoas transexuais. Daí surgiu o movimento pansexual, que são as pessoas que gostam das pessoas, independentemente de gênero", contou.

Após sair do BBB 20, Bianca Andrade se declarou pansexual. Em outra live anterior, ao ser perguntada pela própria Marcela sobre com quem ela ficaria na casa caso estivesse solteira na época, Boca Rosa não pestanejou e disse que ficaria com Marcela. "A Mari, você, a Rafa. Todo mundo, até a Flay. Mas assim, de primeira, seria a Rafa. Depois, conversando, seria você e a Mari", contou ela na época, que perdeu o namorado, o cantor Diogo Melim, quando quase beijou Guilherme.