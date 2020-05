Ex-BBB Guilherme Napolitano diz que quase foi preso por usar camiseta com frase árabe

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo Guilherme Napolitano, 29, participante do Big Brother Brasil 20, relatou para seus fãs neste domingo (24) que quase foi preso durante uma viagem que fez para a Austrália para estudar a língua inglesa.

"Eu estava na Austrália no dia que o Osama Bin Laden foi encontrado pelos americanos. Eu estava com uma camiseta escrito em árabe, eu tinha ganhado do meu amigo. A polícia me parou, me abordou e me levou para delegacia só por conta da camiseta", relatou ele via Instagram.

"Eu expliquei que era brasileiro, mas eu estava sem meu passaporte. Eu tinha perdido minha carteira. Fiquei assustado, porém, deu tudo certo, porque o cara que morava comigo levou meu passaporte para mostrar que eu não tinha nada a ver", completou. "Fiquei um pouco em choque, sim. Primeiro por ser preso e não estar no seu país. Mas deu tudo certo, foi só um engano".

Guilherme ficou marcado no BBB 20 especialmente por seu relacionamento com a sister Gabi Martins. O namoro iniciado no reality, no entanto, não seguiu fora da casa.

"A gente teve uma conversa super saudável e conseguiu se resolver em relação a tudo que têm preocupado. Eu desejo muito sucesso na vida dela. Ela é uma pessoa incrível, eu gostei muito de tudo que a gente viveu no BBB, só tenho coisas boas pra lembrar dela", afirmou o modelo na época.