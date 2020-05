Ex-BBB Bianca Andrade compra casa de três andares com piscina e mostra fotos

O impeachment do governador do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Bianca Andrade, 25, também conhecida como Boca Rosa, comprou uma casa nova e mostrou detalhes do imóvel em seu Instagram neste domingo (10). Com três andares e piscina rodeada por vegetação, a casa fica no Rio de Janeiro e já havia sido comprada há algum tempo.

"Lembram que eu queria uma [casa] assim pra trabalhar na piscina? Eu tenho piscina e muito mato", disse. "Demais, né? Não contei antes porque só falo quando as coisas já estão 100% certas. Peguei a chave antes de vir para o Rio. Estou tão feliz. É casa mesmo, três andares, menina. Deus é muito maravilhoso mesmo. Que ele abençoe esse meu novo lar, assim como abençoou meu primeiro apê em São Paulo".

Segundo a influenciadora, a casa é do jeito que ela esperava. Bianca já contou que triplicou a venda de seus produtos de maquiagem ao ganhar visibilidade no Big Brother Brasil 20.

A blogueira foi a primeira mulher eliminada da 20ª edição do programa, com pouco mais de um mês de reality. Em uma disputa acirrada e com votação recorde até aquele momento, ela teve 53,09% dos votos contra 29,27% de Felipe Prior, e 17,64% de Flayslane.