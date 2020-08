Estrela de reality show de luta livre, Brie Bella dá à luz seu segundo filho

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brie Bella, 36, deu à luz seu segundo filho neste sábado (1º). "É um menino !!! 1-8-2020. Estamos repletos de alegria e todos estão saudáveis!!! ", postou a estrela de WWE (World Wrestling Entertainment), que havia optado por não descobrir o sexo do bebê até o parto.

A mensagem trazia uma foto do recém-nascido com o rosto escondido pelas mãos dos pais. Ele é fruto da relação de Brie com o campeão peso pesado na WWE, Daniel Bryan, 39.

Embora não tenha revelado detalhes sobre o nascimento do garoto, segundo o Daily Mail, ainda durante a gravidez, Brie disse que gostaria muito que seu filho viesse ao mundo por meio de um parto vaginal. Ela relembrou que ficou decepcionada por ter feito uma cesariana de emergência quando teve sua primeira filha. "Eu definitivamente superei isso porque olhei para a foto maior: meu bebê está vivo e saudável. E não posso pedir mais do que isso", contou, relembrando o nascimento de Birdie, 3.

Brie e sua irmã gêmea, Nikki, que são estrelas de reality show e campeãs recentemente aposentadas da WWE, descobriram que estavam ambas grávidas, em novembro do ano passado. Nenhuma das duas imaginava que teria de passar sua gestação em isolamento, tentando filmar sua série, Total Bellas, exibida pelo canal E!, de suas casas em um condomínio fechado em Phoenix, em meio a uma pandemia, como contaram ao The New York Times.

As duas irmãs têm ascendência mexicana e italiana, nasceram com 16 minutos de diferença e foram criadas em uma fazenda no Arizona. As gêmeas dizem que seu pai era abusivo e enfrentou diversos vícios. Os pais delas se divorciaram quando elas estavam no começo do segundo grau, e as duas tiveram de cuidar de si mesmas, em casa e no mundo. As duas foram chamadas pela WWE em 2007 e fizeram sua estreia em "SmackDown" um ano depois, com um roteiro escrito pelo ator Freddie Prinze Jr., grande fã da WWE. A manobra que ele ajudou a criar, chamada "Twin Magic", era uma espécie de troca de gêmeas à moda da televisão do passado, com as duas trocando de lugar sob o ringue quando uma precisava de descanso.