'Estou tentando salvar o mundo, ao contrário do presidente', diz Rihanna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rihanna não lança um álbum desde 2016, quando seu oitavo disco, "Anti", chegou às lojas. Desde então, ela tem se dedicado à sua marca Fenty Beauty, mas os fãs ainda pedem um novo trabalho musical da cantora.

Na última sexta-feira (10), Rihanna fez uma live através do Instagram de sua marca de roupas e acabou sendo novamente questionada sobre o nono disco -que ela já afirmou estar pronto, mas que se recusa a lançá-lo por enquanto.

A cantora pareceu se irritar com a pergunta, e respondeu: "Parem de me perguntar sobre o álbum enquanto eu estou tentando salvar o mundo, ao contrário do presidente".

Rihanna tem se dedicado a ajudar os necessitados durante a pandemia do novo coronavírus. Na última quinta-feira (9), ela anunciou que, junto ao CEO do Twitter, Jack Dorsey, estaria doando US $ 4,2 milhões (cerca de R$ 21,3 milhões) ao Mayor's Fund de Los Angeles, a fim de ajudar as vítimas de abuso doméstico na cidade.

Em meados de maio, a cantora também revelou que doou US$ 5 milhões (cerda de R$ 25,1 milhões) para grupos de trabalham oferecendo atendimento médico e alimentação à população e à Organização Mundial da Saúde.