Episódio final adiado de 'The Walking Dead' será exibido dia 4 de outubro no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para os amantes de "The Walking Dead", a boa notícia é que o último episódio da primeira fase da temporada 10, adiado por conta da pandemia do novo coronavírus, já tem data para ser exibido: chegará no dia 4 de outubro na Fox.

Os produtores haviam revelado em março que não conseguiriam terminar o último capítulo por causa do vírus, que forçou 50% dos Estados Unidos a permanecer em casa para evitar sua propagação.

"Os acontecimentos atuais tornaram impossível completar a pós-produção do final da décima temporada de 'The Walking Dead', pelo que a temporada atual terminará no episódio 15, em 5 de abril" nos Estados Unidos, informou a rede AMC no Twitter na época.

A Fox também liberou um teaser do que o público vai ver no episódio (veja abaixo). A temporada ganhou mais seis episódios que vão ao ar em 2021.

Além disso, a outra novidade referente à série longeva de zumbis é que a temporada 11 vai chegar mesmo só em 2021 e não em outubro como em todos os outros anos.

A revelação foi feita pela AMC em painel da San Diego Comic-Con.