Enzo Celulari e Bruna Marquezine estão se conhecendo melhor

O poder dos maus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 24, está conhecendo melhor o empresário Enzo Celulari, 23, filho dos atores Edson Celulari, 61, e Claudia Raia, 53. Segundo o jornal Extra, os dois começaram a trocar mensagens após a atriz participar de um bazar virtual organizado por ele para ajudar pessoas carentes.

De acordo com a publicação, o clima de paquera já vem desde o início da quarentena. Em abril, Marquezine participou de um festival solidário virtual organizado por Celulari. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os dois ainda não se encontraram pessoalmente.

Celulari está solteiro desde fevereiro, quando chegou ao fim o seu namoro de dois anos e meio com a milionária Victória Grendene, 24. Marquezine não assume um relacionamento amoroso publicamente desde o término do seu namoro com o jogador Neymar.