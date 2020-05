'Entrega na mão de Deus', diz Paolla Oliveira após revelar que já beijou ator com bafo

Polícia Federal corta na carne e sangra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem tudo são flores quando se trata de televisão. Que o diga Paolla Oliveira, 38. Nesta sexta (15), a atriz admitiu já ter tido que beijar atores com bafo durante sua carreira. A declaração foi dada durante uma live com o maquiador das estrelas Ale de Souza -de cujo casamento foi madrinha, ao lado de Juliana Paes-, que foi quem fez a pergunta cabeluda.

"A gente passa por situações complicadas, mas aí você bota a sua melhor cara profissional, finge que não é com você e segue o baile. Entrega na mão de Deus e vai", respondeu Paolla.

A atriz também sanou a curiosidade do público sobre a existência do famigerado beijo técnico. "Claro que existe, gente. Senão era beijo de verdade, não tinha outro nome. É claro que é uma coisa íntima e difícil, mas a gente se acostuma. Assim como o médico se acostuma a ver situações difíceis", explicou.

Mas Paolla disse já ter passado por perrengue muito pior que beijo com bafo, como no início da carreira, quando uma chuva destruiu o primeiro book que tinha feito, com o objetivo de conseguir mais trabalhos para ajudar a pagar a faculdade. "É claro que perto da situação de agora, nada é perrengue de verdade, mas eu já tinha enfrentado pai, mãe, pegado dinheiro, com uma faculdade rolando...", contou.