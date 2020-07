Ennio Morricone colaborou com Chico Buarque em 'Per un Pugno di Samba'

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O compositor Ennio Morricone, cuja morte foi anunciada nesta segunda (6), colaborou com Chico Buarque durante o período em que o músico brasileiro se exilou na Itália.

O resultado da parceria foi o disco "Per un Pugno di Samba" (1969), em referência ao filme "Por um Punhado de Dólares", de Sergio Leone, clássico do faroeste espaguete, com Clint Eastwood no papel principal - e Morricone no comando da trilha sonora.

O álbum pode ser encontrado nos principais serviços de streaming de música.

O disco conta com versões em italiano de clássicos de Chico Buarque, como "Rotativa" ("Roda Viva") e "Queste e Quelle" ("Umas e Outras")