Empresa libera de graça versão do game GTA, mas site trava

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quinta versão do jogo GTA, da Rockstar, fica disponível gratuitamente online, no site da Epic Games Store, a partir desta quinta-feira (14) até o dia 21 de maio. A plataforma, no entanto, tem apresentado problemas devido ao elevado número de acesso, e o assunto está entre os mais comentados do Twitter desta quinta.

"Estamos cientes de que os usuários podem encontrar lentidão, 'erro 500' ou falhas no launcher", diz a publicação da Epic Games, no Twitter, após a repercussão do problema. A empresa diz ainda que está tentando solucionar o problema e pede paciência aos jogadores.

Os jogadores, contudo, continuam a comentar o assunto e a pedir melhoras na plataforma. A franquia é uma das maiores do mundo e a edição que está atualmente disponível, na Epic Games, vendeu mais de 120 milhões de cópia desde 2013, ano de lançamento.