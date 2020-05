Emicida se inspira em 'Dragon Ball' e vira Goku em seu novo clipe; assista vídeo

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Emicida, 34, lançou nesta quinta-feira (7) o clipe da música "Quem Tem Um Amigo Tem Tudo" em parceria com Zeca Pagodinho, 61, e com um visual inspirado no desenho japonês Dragon Ball.

No clipe, todo em animação, ele vira o herói Goku, se locomovendo sobre uma nuvem amarela, enquanto Zeca Pagodinha incorpora mestre Kame. "Que a música traga um pouco de luz para esses dias de quarentena", afirmou o rapper em suas redes sociais.

A canção, que é uma homenagem ao sambista Wilson das Neves (1936-2017), foi lançada em três versões. Além da original, que ganhou o clipe nesta quinta, com a participação de Zeca Pagodinho, da dupla Os Prettos e do grupo japonês Tokyo Ska Paradise, há uma versão em inglês e outra remixada.

Fã de Dragon Ball, Emicida lança o clipe apenas dois dias antes do Dia Goku, celebrado oficialmente no dia 9 de maio, no Japão. A história, que nasceu como mangá, se tornou animê e até filme, contando as aventuras de Goku e de seus amigos na busca pelas Esferas do Dragão (as Dragon Ball).

