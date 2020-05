Elton John demite banda e funcionários após ter shows de turnê cancelados

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pandemia do coronavírus deixou Elton John, 73, no prejuízo. O astro perdeu 60 milhões de libras --o que equivale a quase de R$ 401 milhões-- por ter que cancelar sua turnê de despedida, programada para acontecer em 2020. A suspensão dos shows levou o astro a demitir sua banda, incluindo parceiros de longa data, como o guitarrista Davey Johnstone, 69, e o baterista Nigel Olsson, 71.

De acordo com o Daily Mail, não foram apenas os músicos que tocavam com John que sofreram com a perda do artista, funcionários da mansão do cantor também foram dispensados. Eles trabalhavam no imóvel de John localizado em Atlanta, nos Estados Unidos, avaliado em 20 milhões de libras --correspondente a cerca de R$ 133 milhões.

Ainda segundo a publicação, o cantor e seu marido David Furnish, 57, contavam com o dinheiro que seria arrecadado na turnê "Farewell Yellow Brick Road" (Adeus Estrada de Tijolos Amarelos, em tradução livre) para se aposentarem. Recentemente, lista do Sunday Times que apontava o patrimônio milionários, mostrou que John e Furnish têm uma fortuna estimada em 360 milhões de libras, equivalente a aproximadamente R$ 2,5 bilhões.

Até agora, 34 datas da turnê de John nos EUA foram canceladas ou adiadas, e é cada vez mais provável que todos os shows agendados de setembro a dezembro também sejam afetados. Na semana passada, o cantor e o marido voaram de Los Angeles para o Reino Unido em um jato particular.

Além de as duas propriedades citadas, o astro também possui residência na França e um iate que acomoda até 18 convidados --além de 18 tripulantes-- com oito quartos luxuosos, cada um com seu próprio banheiro.