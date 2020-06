Eliana recebe carta do filho após ser diagnosticada com Covid-19

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS ) - A apresentadora Eliana, 46, foi surpreendida pelo filho, Arthur, na noite deste sábado (27), após ser diagnosticada com Covid-19.

O pequeno, de oito anos, escreveu uma cartinha cheia de amor para a mãe, que precisou ficar isolada dele para não transmitir a doença, e a passou por baixo da porta do cômodo onde Eliana está.

"Querida mãe, você estando com o corona ou não, [nada] nunca vai nos impedir de te amar. Você é tudo para a nossa família, pelo menos no meu coração. Te amo até o fim", escreveu.

A apresentadora compartilhou a mensagem por meio de uma foto nas redes sociais, e comentou: "Bilhetinho que o Arthur deixou por debaixo da porta. Te amo filho". Ela completou o post com uma hashtag que diz que tudo vai ficar bem.

Eliana informou aos fãs que havia contraído o novo coronavírus nesta sexta (26) e contou ter ficado "sem chão, triste e surpresa" ao receber a notícia.

Ainda de acordo com a mensagem escrita para os fãs, a apresentadora estava tomando todas as precações necessárias para gravar seu programa.

Arthur é filho de Eliana com o produtor musical João Marcello Bôscoli. Além do pequeno, ela também é mãe de Manuela, de dois anos, fruto do relacionamento com Adriano Ricco.