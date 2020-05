Eduardo Costa coloca mansão à venda por R$ 11, 9 milhões

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sertanejo Eduardo Costa, 40, colocou a casa onde mora no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, à venda por R$ 11, 9 milhões. O imóvel tem 820 metros quadrados de área, seis quartos (sendo quatro suítes), 20 vagas para carros, além de adega, bar, piscina, sauna e home theater, segundo anunciado no site de uma imobiliária.

A informação sobre a venda do imóvel foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do UOL, e confirmada pela reportagem. Segundo a assessoria de imprensa de Costa, o cantor quer se mudar para outro lugar com mais quartos, porque a família passou a morar com ele. Ainda de acordo com a assessoria, a casa na Pampulha está à venda desde abril de 2019.