Ebooks grátis de Vinicius de Moraes são destaque desta terça de quarentena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão suspensas de modo geral. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta terça (14).

LIVROS

A Companhia das Letras está disponibilizando, de forma gratuita, três ebooks de Vinicius de Moraes. O primeiro é "Para Uma Menina com Uma Flor", que traz crônicas do autor escritas entre as décadas de 1940 e 1960. Também "Para Viver um Grande Amor", dos dos mais famosos do poetinha. Por último, o outro livro disponível é "Poemas Esparsos", antologia organizada por Eucanaã Ferraz.

ARTES PLÁSTICAS

As instalação em vídeo "SobreNomes", que foi inaugura há dois meses no Museu da Imigração, ganha a partir desta terá (14) uma versão no YouTube. A obra é resultado de uma campanha que recolheu mais de 1.600 registros do público no ano passado e reúne sobrenomes de famílias de imigrantes.

TEATRO

Autores, atores e diretores da escola de teatro Célia Helena Centro de Artes e Educação participam do projeto "Dramaturgia - Janelas Abertas", que reunirá entrevistas com eles. Nesta terça (14), a partir de 19h, o dramaturgo Marcos Barbosa entrevista Simoni Boer. Quem quiser acompanhar precisa se inscrever antes para receber uma senha de acesso. Depois, todos os vídeos estarão disponíveis no canal da escola no YouTube.

CINEMA

O Itaú Cultural inicia a mostra online "Eu no Espaço/O Espaço em Mim", que vai até 28/4. O mote da mostra é contar histórias de lugares, do ponto de vista particular, histórico ou documental. Entre eles, estão "Julho", de Danilo Daher, "A Cidade onde Envelheço", de Marília Rocha, e "Filho de Peixe", de Igor Ribeiro, entre outros.