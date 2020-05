"É um mau-caráter", dizem sogros de Nego do Borel que voltam a falar do funkeiro

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aqueles que acreditaram que as desavenças entre Nego do Borel e seus sogros tinham acabado, se enganaram. Ao responder a um internauta que dizia que Duda Reis e o funkeiro formavam um lindo casal, a dermatologista Simone Barreiros foi categórica. "Se ele fosse um cara do bem, formariam sim! Mas, como é um mau caráter, sou obrigada a discordar de você!".

A partir desse comentário outros internautas começaram a palpitar nas questões familiares da médica, insinuando que ela poderia estar errada em não dar uma segunda chance a Nego, e também que Simone seria preconceituosa. "Como chama alguém de arrogante sem nem conhecer?! Não seria também um pré conceito?! Pense nisso! A página é minha! Você entra e dá sua opinião! Eu aceito, porém penso diferente! Quem é arrogante aqui?", questionou Simone.

O pai de Duda, Luiz Fernando Barreiros, também entrou na discussão, defendendo a mulher: "Quando você fala em segunda chance, quantos números você está querendo dizer? Quer dizer que segunda chance é dar chance eternamente? Pimenta nos olhos dos outros é refresco! [...]. A verdade é uma só: sabemos quem é quem! Perde seu tempo com isso não! Vai elogiar quem você gosta! É muito melhor para você! Se acha que o problema está em nós, ore por nós, mas antes faça isso por vc mesma!", publicou o médico.

Luiz foi além, respondendo a outro internauta disse novamente que há fatos que Duda não revelou publicamente. "Pergunte para nossa filha, se ela tiver a coragem de falar a verdade você ficará bem informada! Infelizmente até agora ela não teve! Mas a verdade sempre vem à tona, cedo ou tarde!", finalizou.

ENTENDA O CASO

A polêmica começou após o anúncio de volta do casal. Luiz usou as redes sociais para comentar e, sem citar o nome do cantor, disse que "amar também é saber dizer não, principalmente quando vemos nossos filhos caminharem para a própria destruição".

O músico então respondeu, também em nota divulgada por sua assessoria, que não se pronunciaria sobre tudo que já ouviu sobre a opinião dos pais de Duda em respeito à relação dos dois. "No que depender de nós, só será usado em casos extremos", afirmou ele.

"Eu fico muito triste por ver como as coisas estão acontecendo em relação aos pais da Duda. Infelizmente vivemos numa sociedade em que pessoas de cor de pele preta ou vindas de comunidade, são muito marginalizadas, mesmo que a gente tenha conseguido mudar de vida com o suor do nosso trabalho honesto."

O pai da atriz não deixou quieto e voltou a responder o cantor, a quem chamou de canalha. "Quer nos rotular de racistas, mas não comenta o quão bem foi recebido aqui em nossa casa durante muito tempo", afirmou o médico.

"É um arrogante, prepotente, se acha o melhor! É um manipulador contumaz! É só ver o histórico dele na internet, como foi a relação com todas as namoradas, olhar as polêmicas que ele se meteu nos últimos tempos, os escândalos e por aí vai! Cuidado com o que você diz, rapaz! Você não tem propriedade para isso!".