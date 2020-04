Drake dorme em cama de R$ 2,2 milhões, que pesa meia tonelada e o faz 'flutuar'

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casas e carros luxuosos parecem ser comuns entre os rappers americanos. Mas Drake, 33, levou a ostentação a outro nível e comprou uma cama de US$ 400 mil (mais de R$ 2,2 mi). "Ela me permite flutuar", afirmou ele à revista Architectural Digest.

A cama personalizada para o músico levou cerca de 600 horas para ser feita e pesa em torno de meia tonelada. Chamada Grand Vividus, ela foi feita pela marca sueca Hastens, que garante durabilidade de até cem anos em suas peças.

O preço é elevado devido aos materiais naturais usados na fabricação da cama, como crina de cavalo, lã, algodão e linho. "O quarto é o lugar para onde eu vou para esquecer a pressão do mundo lá fora, afirmou ele ao abrir sua casa à revista Architectural Digest.

A mansão estaria avaliada em US$ 100 milhões, o equivalente a cerca de R$ 566 milhões. O projeto foi feito por ele e pelo designer de interiores Ferris Rafauli.

Segundo o site The Blast, deve ter muita gente querendo esquecer a pressão do mundo lá fora, e disposta a pagar bem caro pra isso, já que existe lista de espera para uma cama como a do rapper.